Crolla l’intonaco | si scopre un solaio | palazzo a rischio a Civitavecchia

(Di giovedì 19 ottobre 2023)– Mattinata di paura a, dovedi un appartamento èto in via Amba Aradam. Il fatto è avvenuto intorno alle 11:30. Sul posto giunti l’Equipaggio 17/A dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autoscala S/17: i pompieri hanno notato come il, fatto in legno e laterizio, si fosse scoperto, con una delle travi che ha subito un’inflessione. Dopo un’accurata ispezione visiva, i pompieri hanno scelto di far evacuare la famiglia a scopo cautelativo. Nessuno dunque è rimasto illeso. Ma non è tutto: dopo una seconda ispezione da parte del Funzionario dei Vigili del Fuoco si è stabilito di far sottoporre ad una verifica, da parte di un tecnico qualificato e responsabile, tutto lo stabile in questione. A quanto si apprende nessun’altra famiglia (eccetto quella ...