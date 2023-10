Cricket | Italia e Jersey non giocano un match ininfluente | azzurri settimi agli Europei T10 di Malaga

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Unche non viene giocato: si conclude così per l’la Championship Week degliT10 2023 di. A, in Spagna, la sfida contro, con entrambe le compagini già eliminate, non si disputa e le due formazioni si dividono la posta in palio.settima. Il girone a 7 si è così concluso e sono stati assegnati i 4 posti per la fase conclusiva ad eliminazione diretta di domani, che assegnerà il titolo continentale: il Qualifier 1 vedrà opposte Inghilterra XI e Paesi Bassi XI per il primo posto in finale, mentre l’Eliminator vedrà affrontarsi Spagna ed Irlanda XI. La compagine sconfitta nel Qualifier 1 e quella vittoriosa nell’Eliminator si affronteranno poi nel Qualifier 2, che metterà in palio il secondo posto ...