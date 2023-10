Crepet | “Una scuola senza voti? Come dire a Sinner di giocare a tennis senza il punteggio”

Crepet: “Niente tecnologia ai bambini. Maggiorenni a 16 anni, si faccia subito questa legge” Orizzonte Scuola

Crepet da Cattelan: "Stop ai voti Come dire a Sinner di giocare ... Tecnica della Scuola

Paolo Crepet, frasi indimenticabili ... In particolare può essere molto importante, per chi sta provando a creare una famiglia o ha avuto da poco dei figli, lasciarsi ispirare da alcune riflessioni ...Il suicidio in diretta su Tik Tok di Vincent Plicchi, conosciuto online come Inquisitor Ghost, ha scosso la comunità digitale, evidenziando una volta di più i pericoli insiti nel mondo virtuale.