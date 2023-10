Cosmi | «Salernitana-Cagliari? È una partita pericolosa per chi la perde»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Serse, allenatore, ha parlato a Radio Serie A in vista del prossimo match di campionato traSerse, allenatore, ha parlato a Radio Serie A in vista del prossimo match di campionato tra. PAROLE – «Credo che da questatutte e due le squadre vorrebbero vincere. È unaper chi la, ma quando si dice così vuol dire che si pareggia. La voglia di vincere è tanta come la paura dire. Tutte e due le squadre hanno dei giocatori di valore in grado di poterla decidere, certo non c’è Mbappé o Bellingham in queste due squadre. Ma affrontandosi tra giocatore di valore, a parte l’aspetto dell’episodio, quello emotivo e ...