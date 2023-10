Cosmi | «Molte trappole per l’Inter a Torino! Tra Cairo e Juric…»

(Di giovedì 19 ottobre 2023)torna sul prossimo impegno delin casa del Torino, che vuole reagire dopo un avvio stagionale sottotono. L’allenatore perugino, ospite negli studi di “Costruzione dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, commenta anche le dichiarazioni disul collega JuricGRANATE – Il Torino non convince Serse, che pensa possa mettere in difficoltànel weekend. Il monito diè lo stesso del pre-sosta: «Il Torino è imprevedibile e pericoloso, può creare problemi a tutti. Non sempre ci riesce, però. Ho sentitovista del Presidente Urbanoche, più o meno, ha affermato questo.crede di avere una squadra più forte rispetto ai risultati ottenuti. Devo essere sincero, anche io ...

... ma in attacco non ci sonosperanze di emergere: chiuso da Vieri, Hakan Sukur e Recoba, ma ... Guidato da, gioca qualche gara dall'inizio ma è soprattutto una risorsa negli ultimi minuti, ...

Politica, Serse Cosmi scende in campo: “Di Perugia ce ne ... UmbriaSocial

Domenico Penzo, il "nomade del gol": giocò con Paolo Rossi e ... Guerin Sportivo

di Stefano BucaioniPresidente di Omphalos Lgbti Se le recenti candidature a sindaco di Perugia dell’ex giocatore Baiocco e dell’ex allenatore Cosmi non fossero scritte nero su bianco in tutti i quotid ...di Maurizio Troccoli E’ come se l’onda d’urto fosse più forte di quanto pensasse. Mette quindi le mani avanti Serse Cosmi e assicura: non voglio fare il sindaco di Perugia. Anzi, lo dice con queste pa ...