Così Cina e Russia capitalizzano dalla crisi in Medio Oriente

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A quasi due settimane dall’inizio degli scontri, il conflitto in corso tra Hamas e Israele non sembra destinato a trovare rapidamente una conclusione. Questo tipo di confronto prolungato che sembra profilarsi all’orizzonte va soltanto a danneggiare la posizione degli Stati Uniti e dell’Europa, ma anche dell’India, sul piano internazionale; al contrario, Mosca e Pechino sarebbero i grandi beneficiari di tale situazione. Gli interessi di Mosca I vantaggi che la Federazione Russa traein corso sono molteplici. Il primo è quello propagandistico: Mosca ha gioco facile nel paragonare le vittime civili causate da Israele nella sua reazione all’attacco di Hamas con quelle registrate all’interno del conflitto ucraino, sottolineando l’ipoa dei governi occidentali che hanno condannato duramente i massacri russi di civili in ...