Cos’è la “noctalgia” | il “dolore del cielo” che preoccupa gli scienziati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La battuta circola negli ambienti scientifici e la riporta Le Monde in un recente articolo: “Qual è l’oggetto più utile a un astrofilo per osservare ilstellato? L’automobile!”. Sì, perché oggi bisogna percorrere molti chilometri per sfuggire agli aloni di luce artificiale dei centri urbani, visibili a volte anche a 100 chilometri di distanza. Come indicato nell’articolo firmato da Catherine Rollot, “La Via Lattea non può più essere ammirata a occhio nudo dal 60% degli europei e dall’80% dei nordamericani”. L’espansione urbana e le attività umane hanno continuamente ridotto le zone buie: “L’83% della popolazione mondiale vive sotto cieli illuminati”, continua Le Monde. “In Francia, ogni sera, si accendono 3,5 milioni di insegne e 11 milioni di lampioni”. Arsi però non sono solo gli astronomi, che hanno coniato un neologismo su questo ...