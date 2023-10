Cosa sappiamo dello shadow ban sui contenuti social che parlano di Palestina 

Leggi su facta.news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) di Simone Fontana e Anna TonioloDisclaimer: precisiamo per trasparenza che Facta.news riceve fondi da Meta all’interno del suo Third Party Fact-checking Program Nelle ultime settimane, di pari passo con l’escalation della violenza tra Israele e Hamas, numerosi utenti deimedia hanno denunciato un vistoso calo nella visibilità dei propri post dedicati alla situazione in Medio Oriente. A segnalare il fenomeno è stata un’ampia varietà di professionisti e account impegnati nella divulgazione del conflitto, come l’influencer italo-egiziana Randa Ghazy, il mezzo d’informazione digitale Factanza e la community ufficiale dedicata all’ex segretario del PCI Enrico Berlinguer, che nei giorni precedenti aveva dedicato un post Instagram alla questione palestinese. Ma l’inconveniente non è stato riscontrato solo in Italia. Molti account in lingua inglese hanno infatti ...