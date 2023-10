“Cosa fare dopo aver scoperto di essere incinta?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Buongiorno dottoressa, so che può sembrare una domanda stupida, ma sinceramente non mi ero mai posta il problema della! Ho appenadi, ho fatto il test fai da te.devoadesso? A chi mi devo rivolgere per tutti gli esami del caso? Al mio medico di base? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.