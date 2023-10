Cosa facevo di notte | Nicolò Fagioli | la più imbarazzante delle confessioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Giocavo anche disolo per ripianare il mio debito. Del problema non mi fidavo di nessuno, avevo paura che notizie del genere avrebbero pregiudicato il rinnovo del mio contratto”. Ha detto così agli inquirenti, in particolare la pm Manuela Pedrotta, nella chiacchierata risalente lo scorso 28 settembre in procura di Torino. Lanon era fatta di sogni tranquilli per un calciatore che aveva accumulato quasi tre milioni di euro di debito e che aveva chiesto aiuti economici anche a due tesserati, rivela La Stampa: 40 mila euro al compagno di squadra Gatti, “dicendogli che mi servivano per comprare un orologio e avevo i conti bloccati da mia madre”. Altrettanti a Dragusin, ora al Genoa e conosciuto nelle giovanili bianconere. Prestiti tuttora da saldare, ma che allora vennero accreditati tramite ...