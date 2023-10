Corona e le rivelazioni su Allegri | puntate pesanti al casinò | cifre e dettagli

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 ottobre 2023) E’ un Fabrizioinarrestabile sul caso delle scommesse sportivo. L’ex ‘Re dei Paparazzi’ si è scatenato con nuovee confessioni ed è pronto ad alzarsi un nuovo polverone in grado di portaressime conseguenze. I primi quattro calciatori coinvolti nello scandalo sono stati Nicolò Fagioli della Juventus, Nicolò Zaniolo della Juventus, Sandro Tonali del Newcastle e Nicola Zalewski della Roma. Poi ha tirato in ballo anche Gatti della Juventus, El Shaarawy della Roma e Casale della Lazio. Lesu MassimilianoQuest’oggi l’ex fotografo dei vip ha rilasciato alcuni retroscena sul conto di Massimiliano. Chiariamo fin da subito che sul conto dell’allenatore della Juventus non viene mossa nessun accusa di illegalità, nè di coinvolgimento nel ...