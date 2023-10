Coppa del Mondo di Nuoto | Ceccon torna in gara | a Budapest anche sette Azzurri

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023)– La World Cup, quest’anno in vasca lunga, si avvia alla conclusione con la terza tappa in programma dal venerdì 20 a domenica 22 ottobre alla Duna Arena di. Tutto ancora in bilico per la vittoria del circuito maschile che vede al comando il cinese e nuovo fenomeno della rana mondiale Qin Haiyang con 116.7 punti, distante a meno di quattro lunghezze c’è Thomas. Il 23enne di Schio e fuoriclasse azzurro – tesserato per Fiamme Oro e Leosport e allenato da Alberto Burlina che sarà presente in Ungheria – ha vinto cinque finali, sulle sei cui ha preso parte tra Berlino (100 e 200 dorso e 100 stile libero) e Atene (100 dorso e 100 stile libero, con secondo posto nei 200 dorso); terzo è il sudafricano Matt Sates con 110.5 e quarto lo statunitense Michael Andrew con 108.4; più distante in classifica Nicolò Martineghi, ...