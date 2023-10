(Di giovedì 19 ottobre 2023) La notizia è di oggi e ha un po’ il sapore della conferma: Matteosi è cancellato dall’ATP500 di Vienna e, di conseguenza, ha deciso di allungare i tempi di recupero dal proprio infortunio alla caviglia. Il romano aveva già dato forfait nell’ATP250 di Stoccolma di questa settimana e la presa di posizione è in continuità con quanto già accaduto. Matteo non prenderà parte neanche al Masters1000 di Parigi-Bercy, successivo all’evento austriaco, non essendo presente nel main draw e neanche iscritto nelle qualificazioni. Da capire se giocherà a Metz o a Sofia, ma è lecitoche Filippodebbainil finalista di Wimbledon di due anni fa. Al netto di tutte le considerazioni che si dovranno fare ...

... l'opzione che l'azzurro decida di tornare in campo per una sola settimana appare abbastanza improbabile: la partecipazione avrebbe una logica con la convocazione alle fasi finali di, uno ...

Arnaldi entra in tabellone a Vienna e ricorda la Davis: “A Bologna ho sentito il peso della maglia azzurra” Ubitennis

Coppa Davis, Volandri deve iniziare a pensare ad un'Italia senza Berrettini. Ballottaggio in singolare e incognita doppio OA Sport

Matteo Berrettini rinvia ancora il rientro in campo: l'azzurro, dopo l'infortunio accusato agli US Open che lo ha costretto a guardare da spettatore la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis a Bolo ...Tennis - Flash, Interviste, Italiani | "In due anni sono passato da n°900 alla top50" - racconta Matteo Arnaldi. "Non vedevo l'ora di giocare un match come quello contro Alcaraz a New York" ...