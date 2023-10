Controlli al confine sloveno | il governo sospende Schengen per fermare i migranti Ma la mossa potrebbe diventare un boomerang | ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La situazione è tesa in tutta Europa e dopo l’attentato omicida di Bruxelles sono otto i Paesi Ue che hanno deciso dire il trattato disulla libera circolazione alle frontiere interne. Dal 21 ottobre e per un periodo di dieci giorni prolungabile poi fino a sei mesi, l’Italia ha ripristinato ialcon la Slovenia, assicurano i nostri servizi a Palazzo Chigi, il pericolo fondamentalista passa dalla rotta balcanica. Una misura necessaria, ha detto Giorgia Meloni rivendicando ogni responsabilità, anche per contrastare “l’aumento dei flussi migratori”. Secondo il Viminale, infatti, dietro ai 16mila ingressi irregolari di quest’anno ci sarebbero “misure di polizia alitalo-non adeguate a garantire la sicurezza ...