Lo ha detto il presidente delGiusepperispondendo a una domanda dei cronisti nel corso di un punto stampa a Foggia."Ovviamente - ha aggiunto- è una misura che può essere solo ...

Conte, M5S in prima fila per il cessate il fuoco - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Giuseppe Conte: “Rilancio della sanità e legalità tra le priorità del M5S per il Trentino” RaiNews

Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Foggia durante l'incontro elettorale in vista delle elezioni del 22 e 23 ottobre prossimi, ha risposto a chi gli chiedeva del voto al Parlamento europeo. "Non ...priva di coraggio e come ha certificato il Sole 24 Ore condanna l’Italia nel 2024 a essere l’ultimo Paese per crescita del Pil nell’area dell’euro”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un ...