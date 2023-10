Consumi al palo | ma la spesa cresce | un terzo degli italiani costretto a tagliare sul cibo | si paga di più per mangiare meno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Glisono costretti asulla. La cifra investita non scende, anzi sale. Ma è solo l’effetto dell’inflazione. Perché a fronte di una maggiorein termini economici, si comprae a una qualità peggiore. Tanto che undelle famiglie italiane ha dovutoproprio sulla. L’Istat sottolinea che nel 2022 lamedia mensile per idelle famiglie è pari a 2.625 euro, con una crescita dell’8,7% rispetto all’anno precedente. Ma la crescita in termini reali è “nulla per effetto dell’inflazione”, che registra la stessa percentuale. Anzi, in termini reali la “equivalente diminuisce del 2,5% per le famiglieabbienti”, mentre ...