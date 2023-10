Confusione in Chiesa | benedetti i gay ma solo senza sesso

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tra fughe in avanti sconclusionate e risacche disordinate si dibatte la. Questache non trova più ascolto, che se parla in nome della pace, del disarmo, è l’ultima a venire non ascoltata, ma sentita. Mai successo un pontefice più irrilevante di questo sulla scena del mondo, e bisogna dare atto all’influencer Bergoglio di essere riuscito nel suo intento: trasfigurando lada servizio sociale a centro sociale, l’ha svuotata, di senso e di fedeli:il 17% in Italia ci va ancora, almeno la domenica, il resto o prega per conto suo o ha mollato proprio il colpo e non èla viltà del credente, è che anche l’istituzione ha un suo ruolo, di bandiera, di rappresentanza e nelle cose intime, religiose, la faccenda si complica maledettamente perché le cose si mescolano. Bergoglio non è ...