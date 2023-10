Concorso Zètema di Roma | 77 posti per Assistenti

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La societàdiha indetto un bando diper l’assunzione di 77da inserire nel proprio organico, ai quali sarà offerto un contratto a tempo indeterminato con un impegno lavorativo part time. Se sei interessato ad entrare a far parte di questo grande progetto culturale, che opera sia in Italia che a livello internazionale, in questo articolo ti spieghiamo come inviare la tua domanda online e partecipare alpubblico. Attenzione: dal bando ufficiale la scadenza viene indicata in data 31 gennaio 2023, ma dalla pagina Lavora con Noi e dal portale ufficiale di invio della domanda ilè ancora segnalato come attivo e disponibile a ricevere iscrizioni! Per saperne di più su altre opportunità presenti suLavora con ...