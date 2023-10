Concorso Università La Sapienza | Assunzioni per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 19 ottobre 2023) UnPubblico per titoli e colloquio è stato annunciato presso l’Ladi Roma per la selezione di 1 ricercatore a tempo determinato. Questa posizione ha una durata iniziale di 3 anni, con la possibilità di proroga per ulteriori 2 anni. La posizione è nel settore concorsuale 06/F1, che riguarda le Malattie odontostomatologiche, ed è assegnata al Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo Facciali.LaperIn base all’articolo 24 della legge n. 240/2010 e le relative modifiche e integrazioni, insieme all’articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modifiche dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e conformemente al Regolamento per il ...