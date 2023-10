Concorso dirigenti e quote blu | ma gli uomini già ci sono!

(Di giovedì 19 ottobre 2023) ... quindi, perché no? Ma ora leggo: ilperscolastici che si svolgerà nel giro di ... Le news della scuola in primo piano, oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

... il MIM precisa che la previsione contenuta nella bozza di bando diper il reclutamento deiscolastici discende dall'applicazione di una norma contenuta nel regolamento sull'...

Concorso dirigenti scolastici, verso la pubblicazione del bando: 587 i posti disponibili, ecco in quali regioni [TABELLA] Orizzonte Scuola

Concorso dirigenti scolastici, Ministero precisa: “Sbagliato dire che abbiamo introdotto le quote blu. Preferenza non sovverte ordine di graduatoria dei vincitori” Orizzonte Scuola

Concorso Dirigente Scolastico 2023: 587 posti in palio. Scopri se la tua regione è coinvolta e come candidarti." ...Nel bando del nuovo concorso per insegnanti e dirigenti scolatici il numero dei vincitori dovrà essere bilanciato in modo da consentire l'ingresso di un numero maggiore di uomini.