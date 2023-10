“Come ti viene in mente di tenere una borsa da 10 mila euro conciata così?” La risposta di Tommaso Zorzi agli haters | “Fare come dite voi è da sfigati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023)e la sua Birkin di Hermes. Intanto, un breve cenno su questa: iconica, conosciuta dai più, costa una follia ma la lista d’attesa per averne una non si estingue mai. Il conduttore ne ha sfoggiata sui social una da 12(i prezzi variano a seconda del tipo di pelle con cui è realizzata). Ora, gli hater sono esperti di tutto, dai conflitti più drammatici del mondo alla moda. Equalcuno ha detto a: “diindiunacara ‘in quello stato’?”. Vale a dire con accessori da lui applicati. Ebbene,ha risposto per le rime ed ha pure ragione: “Non c’è nulla che fa più ...