Come è finita la storia del Polo della discordia

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia”. Oh, finalmente. Ci voleva Matteo Renzi, con tutto il suo pragmatismo, a chiudere una volta per tutte la breve e controversa pagina del famigerato Terzo. Unadal finale già scritto (De André la definirebbe “sbagliata”) iniziata nella bollente estate pre-elettorale del 2022 e incanalata sul viale del tramonto in questo tiepido autunno 2023. “Oggi ufficializziamo la separazione delle strade con gli amici sic di Azione – si legge in chiusa alla newsletter vergata questa mattina dal senatore di Rignano sull’Arno – auguri a tutti e ognuno per la sua strada. Io voglio fare politica, non vivere circondato da cavilli regolamentari e da rancori personali”. Vero destinatario di questa missiva coram populo è – ovviamente – sempre e solo uno: Carlo Calenda. È lui – sottolinea ...