Colonne sonore thriller e migliaia di candele | il concerto spettrale a Roma per una notte da “brivido”

Leggi su funweek

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tra qualche settimana il buio dellacalerà improvvisamente, gli spiriti e i fantasmi arriveranno in città e regaleranno qualche ora da. Le strade, i negozi e i locali si stanno già preparando ad abbellirsi con decorazioni arancioni e nere, zucche da ogni parte per la festa più macabra dell’anno: Halloween è alle porte e voi cosa farete? Chi è ao ha la possibilità di raggiungerla potrà trascorrere una serata al Candlelight, ecco cos’è e dove si trova. Candlelight a, cos’è e dove si trova Candlelight è un evento magico a lume di candela dove la musica fa da padrona. Gli appuntamenti sono previsti in diverse parti del mondo, nelle città più belle eè una di queste. Fever è l’organizzatore ufficiale. Fanno da cornice a tale meraviglia tantea ...