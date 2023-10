Colloquio con Marco De Vincenzo direttore creativo di Etro

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A un anno dalla direzione creativa di, il designer siciliano racconta il suo metodo di ricerca, le criticità del lavoro, la bellezza di vedere realizzata una collezione. E soprattutto la fortuna di avere una passione, quella per la moda. È importante tornare a parlare delle ispirazioni che alimentano una collezione perché questo significa raccontare un po’ sé stessi». Comincia così la nostra conversazione conDe, da un anno alla direzione creativa di. E «raccontare un po’ sé stessi», ovvero far emergere la propria sensibilità di designer, può diventare un’urgenza estetica, oltre che psicologica, soprattutto quando si prendono le redini di un marchio storico dal potente immaginario. Un anno può bastare per fare un bilancio? Diciamo che un anno è quasi niente: quando arrivi devi comprendere il ...