Colleferro Rassegna di Canto Corale “Armonie d’Autunno 2023” all’Auditorium Fabbrica della Musica Sabato 21 Ottobre alle ore 18

... larealizzata in collaborazione con AVM che, girando di località in località, racconta la ... Fiumicino, Viterbo, Anguillara, Bracciano,, Albano, Ladispoli, e così via. " DDAY: ...

"Armonie d'autunno" alla Fabbrica della Musica di Colleferro anagnia.com

Colleferro. “Leggere Leggeri all’ora del tè” 2023. “Quer pasticciaccio ... Cronache Cittadine

L’Audace Cerignola vuole coltivare le sue ambizioni di alta classifica al pari del Latina, in quello che sarà un match decisivo per capire limiti e potenzialità di entrambe.“Coaabitat – Comunità attive attraverso la Biblioeditoria Tattile”, è il progetto del Comune di Zagarolo che ha come obiettivo la realizzazione, all’interno della Biblioteca comunale G. Coletti di ...