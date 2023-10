(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilriguarda tutti e le ripercussioni di un Pianeta più caldo e meno vivibile sono – sembra scontato ma è bene ricordarlo – influenti in tutti i settori della nostra vita. “Ilsta accelerando la frequenza e la gravità degli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo,” avverte Martina, Head of Marketing di Spectrum Markets. “Il mese di luglio 2023 è stato il più caldo mai registrato nella storia, ma non è stato, purtroppo, un caso isolato. Il campanello d’allarme sarebbe dovuto squillare già molto tempo fa, poiché le conseguenze (che già stiamo sperimentando) non si limitano a turbare il clima o il meteo.”sottolinea la complessità del quadro generale e gli effetti variabili a seconda dei settori e della gravità dei disastri: ...

conference since they began in 1995. Francis wants to go to Dubai, Cardinal Pietro Parolin, the Vatican's Secretary of State, told Reuters on the sidelines of a Catholic - Jewish event ...

Climate Change, Hoffard: "Riscaldamento globale minaccia crescente" con un occhio agli investitori F-Mag

Climate change: il settembre 2023 è il più caldo di sempre Assinews

Oltre la trentina gli artisti e i ricercatori coinvolti, tra cui l’art designer friulano Massimo Clemente, l’esperto di cambiamenti climatici Paolo Faiola, la giovane artista Letizia Artioli ...Dal 20 al 22 ottobre percorsi di hiking, cicloturismo, vela e arrampicata: il tema sono le “ecotopie”, tra gli ospiti Alexander Chikunov, guru delle politiche energetiche, e il filosofo Simone Regazzo ...