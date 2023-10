Clima | si chiude la Youth4Climate Pichetto | “Ora nostro impegno verso CO28 ancora più forte”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ottobre - Con la cerimonia di premiazione dei quarantotto progetti proposti dai giovani under 30, termina la “Youth4te 2023”: la manifestazione, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il segretariato del UNDP Rome Centre forte and Energy, ha raggiu

... alla cultura, all'enogastronomia e ilconsente di poterlo fare 12 mesi l'anno. Stiamo dunque iniziando ad essere percepiti come meta turistica da vivere oltre il periodo estivo". Siil ...

Clima: si chiude la Youth4Climate. Pichetto: “Ora nostro impegno ... mase.gov.it

In Sicilia Occidentale l'obiettivo è destagionalizzare ilmessaggero.it

L'ultimo spettacolo della XX edizione di Corpi in Movimento, in scena al Teatro Verdi con una prima nazionale assoluta della Compagnia Estemporada ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...