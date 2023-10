Clan Casamonica-Di Silvio occupa una casa popolare per decenni | tre condanne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Continua la disputa tra l’Ater e ile Di. Dove alcune vicende sugli alloggi popolari nel territorio del X Municipio, è venuto fuori come il gruppo criminale avesseto un alloggio addirittura per 22 anni consecutivi. La vicenda è venuta fuori da una denuncia sporta dalla stessa ATER, che ha fatto aprire una nuova inchiesta sullezioni degli stabili popolari da parte dei duesinti. Procura di Velletri Ancorazioni di case popolari da parte deie DiLe forze dell’ordine, che da tempo provavano a liberare il locale, solo recentemente sono riusciti a liberare il locale in questione. La speranza, soprattutto di ATER, è ...