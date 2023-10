Cinema | D' Agostino | ' vi racconto Roma dal Tevere perché ormai è l' unica strada senza buche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023), 19 ott. (Adnkronos) - La scelta è stata quella di "girare di notte, come se ilfosse il Mecong, in mezzo all'Apocalisse. Detto fra noil'via percorribilemonnezza è il, quindi era l'unico modo per proseguireinterruzioni". E' l'inconfondibile 'dago-graffio' con cui Roberto D'racconta all'Adnkronos la sua nuova avventuratografica, quella del film documentario ', santa e dannata'. Un viaggio notturno nella Capitale, in cui il padre di 'Dagospia', il sito dove appaiono i retroscena più scottanti del Paese, racconta all'amico Marco Giusti sotto la regia di Daniele Ciprì "la follia di questa città". Di notte, of ...