Cina e Russia sono allineate | ma Mosca è junior partner Conversazione con Radchenko

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo primo viaggio al di fuori dell’ex Unione Sovietica dall’inizio della guerra in Ucraina, ha scelto di visitare lain occasione dei due giorni con cui il leader locale Xi Jinping ha celebrato il decennio dell’iniziativa cinese Belt and Road (Bri). Questa decisione ha sottolineato la crescente dipendenza dida Pechino per il commercio e il sostegno politico, nel tentativo di aggirare le sanzioni occidentali. L’attesissimo viaggio ha anche portato l’attenzione su questioni geopolitiche più ampie, in particolare sulla crisi in Medio Oriente, dove Washington è alle prese con la mancanza di sostegno nel mondo arabo per l’appoggio a Israele. In una dimensione in cui la, insieme alla, traggono vantaggio dalla narrazione che mette in evidenza le difficoltà degli ...