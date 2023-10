Cigno preso a sassate per un video su TikTok

Leggi su agi

AGI - Dopo aver catturato un, lo hanno tenuto sollevato in aria e hanno cominciato a tirargli addosso sassi. È ilfinito nelle ultime ore su, girato ai Laghi di Monticchio, in Basilicata, e che ha per protagonisti due ragazzi. Il filmato che sta facendo il giro del web ha raccolto molti commenti negativi, da parte di tanti utenti che chiedono che i due vengano individuati e segnalati alle forze di polizia. "Vorremmo rassicurare tutti che la denuncia è partita da chi ha visionato il filmato prima di arrivare a noi - fanno sapere le Guardie per l'ambiente volontarie della Basilicata - non abbiamo più parole per esprimere la nostra rabbia e il nostro sgomento verso questi atti vili e criminali compiuti da ragazzi giovanissimi che stanno aumentando di giorno in giorno. E non sappiamo dare una spiegazione a cotanto ...