Cielo coperto e pioggia su tutta la bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo perturbato sulla nostra regione nei prossimi giorni soprattutto nella giornata di Venerdì per l’approssimarsi di una profonda saccatura che dalla penisola Iberica entrerà nel Mediterraneo apportando una breve ma intensa fase di maltempo. Tendenza nel fine settimana ad una attenuazione dell’instabilità più importante nella giornata di Domenica; temperature nella norma del periodo. Ecco le previsioni di oggi a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo Tempo Previsto:molto nuvoloso o; precipitazioni dapprima deboli ed intermittenti più probabili sui settori centro/orientali in intensificazione dalla seconda metà della giornata ala regione con fenomeni più intensi sui settori centro/orientali della regione specie sul comparto Prealpino.Temperature: minime in lieve aumento con valori tra 10°C e 13°C, ...