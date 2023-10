Ciclismo | Italia con 7 azzurri alle Olimpiadi 2024 | squadra maschile ridotta a Parigi | en-plein tra le donne

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’delsarà presente con sette atletidi. Il percorso di qualificazione si è ufficialmente concluso con la pubblicazione del Ranking UCI di fine stagione, il quale ha decretato il numero di posti che ogni Paese avrà a disposizione per la prossima rassegna a cinque cerchi. La Nazionalesarà composta soltanto da tre elementi, mentre quella femminile potrà contare sul contingente massimo previsto dal regolamento (quattro cicliste). L’occupa infatti l’ottavo posto in classifica e il regolamento prevedeva l’en-soltanto per i Paesi piazzati tra il primo e il quinto posto, poi si scendeva a tre pass per quelli tra la sesta e la decima piazza, due ...