Ci sono degli influencer che hanno venduto il loro volto al chatbot AI di Meta

...pronti ad affrontarlo come hanno sempre dimostrato, essendo stati i principali protagonisti di tutti i passaggi di modernizzazione del sistema tributario, dalla telematizzazioneanni '90 ...

Gaza, primi aiuti umanitari forse venerdì. Sunak a Telaviv "Israele ha ... RaiNews

Sneaker Bot, che cosa sono e perché non utilizzarli WIRED Italia

Per legge, un'indagine può essere riaperta solo se c'è almeno un elemento nuovo e che venga portato all'attenzione degli inquirenti e di cui non ne sono ancora a conoscenza. Nel caso di Nada, ...Le anfetamine come il Captagon, la droga che - secondo i media israeliani - avrebbero preso i terroristi di Hamas prima degli attacchi del 7 ottobre, sono la 'droga dei kamikaze'.