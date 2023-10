“Ci portano fortuna” | Napoli deriso | che affronto in Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A circa due settimane dal match del Maradona tra Fiorentina e, il protagonista viola torna sulla sfida. Le parole non piacciono agli azzurri. Le ore 15 di sabato 21 ottobre coincideranno con l’inizio della giornata numero 9 diA, nonché con il ritorno in campo deldi Rudi Garcia.che dovrà cercare, sul campo del Verona, di scacciare tutti i fantasmi accumulati nelle ultime due settimane di pausa, dal tentativo fallito di cambiare allenatore fino ad arrivare agli infortuni di Anguissa ed Osimhen. In particolare, questi ultimi due salteranno circa un mese di sfide per rimanere ai box, lasciando la squadra partenopea priva di due tasselli fondamentali.tamente per Garcia però, ecco ritornare il pilastro difensivo Rrahmani, pronto a ritrovare il proprio posto nella linea a ...