Chi ha giocato meglio con le Nazionali? I nomi più caldi per le squadre di Serie A E i bocciati…

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nel corso di questi giorni, a scendere in campo, non sono stati i club bensì le. Le varie Selezioni sparse in giro per il mondo hanno regalato emozioni ai tanti tifosi e appassionati di questo sport. Molte le sfide interessantissime, ricche di gol e campioni sul terreno di gioco. E, in tal senso, si potrebbero analizzare dei tantiri sparsi per il globo che, con la maglia del proprio Paese, hanno magari incantato o deluso le aspettative: concentriamoci quindi suiri dellaA. Analizziamo dunque da vicino i diversiri convocati nelle variee le loro prestazioni. Partiamo dall’Atalanta e da Scamacca: convocato dal ct Luciano Spalletti, nella sfida contro l’Inghilterra a Wembley ha segnato il primo e unico illusorio gol per gli azzurri. Nel ...