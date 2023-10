Chi era Nordahl | “Il Pompiere” dei record

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il 19 ottobre del lontano 1921 nasceva a Hornefors, piccolo paese del nord della Svezia, Nils Gunnar. Uomo dai mille, è considerato dai molti come uno dei più forti centravanti dell’intera storia del calcio. Ha legato indissolubilmente la propria carriera al Milan, squadra con la quale ha militato dal 1949 al 1956, segnando la bellezza di 221 gol in 268 partite ufficiali con la maglia rossonera. Un primato ancora ineguagliato. Il, così soprannominato per il suo lavoro svolto in patria in un calcio ancora non votato completamente al professionismo, ha composto con i connazionali Gren e Liedholm il famigerato trio scandinavo Gre-No-Li, riportando il Milan sul tetto d’Italia negli anni ’50. Inoltre, i tre hanno dato avvio ad un sodalizio, costellato di grandi nomi, tra Svezia e Milan che è arrivato, per ora, fino a ...