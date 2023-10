Chi è Massimiliano Varrese? Età | moglie e Instagram

La decisione di Heidi Baci di abbandonare il Grande Fratello ha destato non poco scalpore tra gli attuali concorrenti del reality. C'ècomeVarrese è rimasto particolarmente colpito, tanto da pensare di lasciare anche lui il programma. E, come Giselda Torres , ci ha scherzato su, mostrando non molta empatia. ...Giselda fa una battuta su Heidi Baci: "Domani arriva mia madre", frecciatina sul padre dell'ex gieffina che ha abbandonato il reality.A Massimiliano è stato chiesto con chi avrebbe avuto piacere di dormire, e l'attore romano ha fatto sorprendentemente il nome di Beatrice la quale, di tutta risposta, ha detto che se lo aspettava.