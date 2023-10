Che cos' è il Captagon | la cocaina dei poveri usata dai jihadisti

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 ottobre 2023) I commando di Hamas che il 7 ottobre hanno commesso atti violenti contro i civili israeliani a ridosso della striscia di Gaza erano sotto l'effetto di una droga sintetica chiamata. Questa informazione è stata riportata dalla televisione commerciale israeliana Canale 12. Tracce disono state rilevate tra i prigionieri di Hamas in Israele, e delle pillole di questa sostanza erano ancora presenti nelle tasche dei membri di Hamas rimasti sul terreno dopo i combattimenti. Ilè una droga prodotta in Libano e Siria ed è noto anche come "ladei". In passato, è stata utilizzata anche dall'Isis. Ma che cos'è la "dei"? Cos'è il? Ilè il nome commerciale di una droga ...