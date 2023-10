‘C’era una volta a Cava’ | evento a due anni dalla scomparsa di Tommaso Avagliano

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Unsignificativo per “Marlin”, perché la moglie Lia e i suoi figli Mario, Sante e Luciano – a duesua– ricorderanno, attraverso il suo libro “C’era unaa Cava”, che sarà presentato venerdì 20 ottobre alle ore 18.30 nell’Aula Consiliare di Cava de’ Tirreni in Piazza Abbro 1. Con il curatore Marioe l’editore Sante, interverranno: il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, il consigliere delegato alla cultura, Armando Lamberti, i giornalisti e scrittori Enrico Passaro e Paolo Romano. Letture affidate alla regista e attrice teatrale Renata Fusco. Per la prima, nel volume di, la raccolta dei più begli articoli ...