Centro | deputati Iv a Fontana | dal 1 novembre costituiamo gruppo

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 19 ottobre 2023) caption id="attachment 334887" align="alignleft" width="300" Maria Elena Boschi/caption"Gentile Presidente, con la presente, in qualità diaderenti al partito politico Italia Viva, siamo a rappresentarLe la nostra intenzione di costituire ilparlamentare 'Italia Viva - Il- Renew Europe' a far data dal primo2023, in continuità con il'Italia Viva-Italia C`è', già costituito nella precedente legislatura". Così scrivono idi Italia Viva, in una lettera inviata al presidente della Camera Lorenzo."Segnaliamo, peraltro - aggiungono - che il medesimorisulta già costituito al Senato. Le chiediamo, pertanto, di voler cortesemente riunire l`Ufficio di Presidenza per le relative deliberazioni". I ...