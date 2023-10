C’è ancora domani | la recensione del primo film da regista di Paola Cortellesi

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il: C’è, 2023. Regia:. Cast:, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Romana Maggior Vergano, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni. Genere: Commedia. Durata: 118 minuti. Dove l’abbiamo visto: Alla 18° Festa del Cinema di Roma. Trama: Delia è una madre di tre figli e moglie del violento Ivano nella Roma in bianco e nero del Dopoguerra. Tra sogni, speranze di un futuro migliore per se stessa, la figlia maggiore e l’Italia, Delia cercherà di fare in modo che la sua voce di donna venga ascoltata, anche in silenzio. E chi l’avrebbe mai detto che la comediénne e mattatrice della scena cinetelevisiva italianapotesse esordire dietro la macchina da presa ...