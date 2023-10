C' è ancora domani di Paola Cortellesi è un esordio alla regia formidabile

(Di giovedì 19 ottobre 2023)fa centro con la sua opera prima C’è, film inaugurale della 18^ Festa del Cinema di Roma (fino al 29 ottobre all’Auditorium Parco della Musica) e nelle sale dal 26 ottobre. Non poteva partire nel modo migliore questa edizione della maturità, stracolma di cinema italiano. L’attrice e sceneggiatrice di Scusate se esisto alza l’asticella mettendosi dietro la macchina da presa e firmando un film che sulla carta potrebbe spaventare: in bianco e nero e con una famiglia che vive nella Roma post bellica del 1946. Invece, badate bene, si ride e ci si emoziona nonostantetratti un tema delicato e forte come la violenza domestica sulle donne e il maschilismo. L’attrice, e ora anche regista, ci porta tra le mura di casa dove vive una famiglia povera di Roma. Delia ...

E se sul fronte diplomatico non mancano gli appelli a una tregua e al ritorno alla diplomazia, con l'attesa visita del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in Egitto, sul campo si lavora per ...