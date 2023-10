CdS – “Mourinho piace al Real Madrid come successore di Ancelotti”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) 2023-10-19 19:55:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: ROMA – Potrebbe sbocciare un nuovo amore tra ile José. Secondo gli spagnoli di Mundo Deportivo il club blanco ha individuato nell’attuale tecnico della Roma l’erede di Carlo, che lascerà ila fine stagione in virtù di un impegno che partirà a giugno con la nazionale brasiliana. “Joséè ricomparso sulla scena dei blancosuno dei possibili sostituti diper la prossima stagione – si legge in un articolo della testata catalana – il portoghese è ormai tornato alla grande perché la massa dei tifosi delche non lo hanno dimenticato è più forte da quando il suo nome è riapparso ...

La voce fatta circolare dalè stata subito bollata come fake dal club giallorosso che ha ... L'Arabia e il Portogallo Il contratto diè in scadenza con la Roma nel giugno del 2024 e al ...

Clamoroso CdS: “Mourinho licenziato se perde a Cagliari. Friedkin voleva già cacciarlo dopo…” fcinter1908

Cds - Clamoroso Roma: Mourinho esonerato se perde a Cagliari, al suo posto Flick Tutto Napoli

Mourinho spinge per il rientro dei difensori infortunati, soprattutto in vista della trasferta contro l’Inter. Di seguito gli aggiornamenti del Corriere dello Sport.Mourinho spinge per il rientro dei difensori infortunati, soprattutto in vista della trasferta contro l’Inter. Di seguito gli aggiornamenti del Corriere dello Sport. INFERMERIA – La Roma sta vivendo u ...