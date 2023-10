Cava | Università della Terza Età | al via le iscrizioni

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Riprendono dal prossimo 6 novembre le lezioni dell’UTE (età e del tempo libero). Sono aperte leper frequentare i corsi. Questi si terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19, presso la sede di viaRepubblica, 3 al centro storico dide’ Tirreni (segreteria 089/2967793). L’, che quest’anno festeggia il 33° anno accademico, è una associazione riconosciuta ed inserita nello statuto comunale per l’importante valenza sociale e culturale che rappresenta. L’offerta formativa di questa specialeè molto variegata, dalle scienze politiche, ai laboratori teatrali, all’alfabetizzazione digitale. Sono venti gli indirizzi di studi ai quali ci si può iscrivere a. Si ...

Università della terza età a Cava: al via le iscrizioni dal 6 novembre Ottopagine