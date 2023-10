Fabrizio, esperto allenatore, inizia così il suo discorso sul campionato cadetto, visto ... 'Al momento vedo tre certezze: Parma esu tutte, quindi il Venezia. Mi piace l'entusiasmo del ...

Castori: "Palermo e Parma sono le certezze in Serie B" Stadionews.it

Palermo, senti Castori: “In Serie B tre certezze. Parma insieme ai rosa, poi Venezia” Mediagol.it

“Palermo, il gol democratico. A segno in undici, Brunori o Lucioni Vince il gruppo”, titola la rosea. Per ora non c’è.«A mio avviso, il Bari ha operato una signora campagna acquisti, ma paga un radicale cambiamento. Perdere Cheddira e Folorunsho non è.