Caso Shalabayeva | il pg della Cassazione chiede di annullare le assoluzioni dei superpoliziotti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Condanne in primo grado, assoluzione in appello poi impugnata dalla procura generale. Lo stranodel rimpatrio di Alma, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa verso il Kazakhstan nel 2013 insieme alla figlia Alua dopo essere state prelevate dalla polizia, è arrivato al vaglio dei giudici. L’accusa – Il sostituto procuratore, Luigi Giordano, ha chiesto dicon rinvio la sentenza di secondo grado e di accogliere quindi il ricorsoprocura generale di Perugia contro la sentenza pronunciata il 9 giugno 2022. Quel giorno quando il collegio, presieduto da Paolo Micheli, aveva assolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di sequestro di persona, ribaltando il verdetto di ...