Caso scommesse | Tonali si può scordare Euro 2024! E’ quasi ufficiale

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023), Sandropuò ormai scordarsi la partecipazione al prossimopeo in Germania: la situazione Secondo quanto scrive Tuttosport, Sandropuò ormai salutare la sua partecipazione ad2024. Se già c’erano poche speranze prima, dopo la squalifica di Fagioli queste si sono infatti ridotte al lumicino. L’aggravante per il centrocampista è quella di aver scommesso sul Milan ai tempi della sua militanza in rossonero, che dovrebbe portare ad uno stop ben più lungo di quello del collega juventino.