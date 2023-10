Caso scommesse | Stefano Mauri | “Porre un freno alle soffiate Basta con processi mediatici”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023), ex centrocampista della Lazio al centro anche lui di casinel passato, ha parlato di questoai microfoni di TV Play. L’attenzione per l’ex laziale deve essere quella di non favoriree di mettere un. Queste le sue parole: “Inutile dare giudizi adesso, con le indagini ancora in corso, io ho vissuto una situazione simile, nella quale i giornali lanciavano notizia prima ancora che ne venissi a conoscenza io o il mio avvocato, qualcosa di inconcepibile ma che puntualmente avviene. Oggi è Corona, anni fa un giornalista. “Bisognauna queste, anche perché quando il tuo nome finisce sul giornale diventi ...