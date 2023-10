Caso scommesse | Nicolato | “Non trasmettiamo i giusti valori ai giovani”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Paolo, ex ct della Nazionale Under 21, ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, commenta la vicenda del calcio: “Non si tratta di fare da balia, non si può, ma si può migliorare l’ambiente: l’informazione, i social media che stanno causando tanti danni, gli allenatori, i dirigenti, gli insegnanti e ovviamente in primis le famiglie. Ho elencato le fondamenta, in questo momento mancano. E’ solo la punta dell’iceberg? Non lo so, ma mi viene difficile pensare che ci sia un’unica persona, o due o tre. Sarà la magistratura ad appurare eventuali responsabilità, il problema dellenon riguarda solo il calcio. Sono curioso di come si evolverà la situazione, faccio fatica a pensare che sia una cosa che riguarda solo pochi elementi. La problematica sociale riguarda come i ragazzi impiegano il loro tempo ...